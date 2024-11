Quotidiano.net - L’arte di regalare doni... ad arte

SPECIAL EDITION Tra la serie di novità e i progetti unici, Giorgetti arricchisce le proposte del Natale 2024 con eccellenze artigianali dal design sofisticato. Come l’iconica poltrona Move nelle nuove nuance di colore che diventano uno strumento di ricerca espressiva attraverso accostamenti audaci e tonalità sature. Creazioni che riflettono il coraggio del brand nel superare i confini convenzionali e nel farsi portavoce di un design innovativo. In edizione limitata. PEZZI UNICI CHE SCALDANOl’eccellenza è un buon punto di pnza per non sbagliare, come le proposte d’arredo realizzate con lana merino extrafine e cashmere, caratterizzata da uno stile e una qualità inediti. Parliamo della capsule collection di Somma1867 in collaborazione con Draga & Aurel, pezzi unici e preziosi nei toni caldi del rosso che scalda, fa festa e, allo stesso tempo, arreda gli ambienti di casa.