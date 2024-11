Biccy.it - Lady Gaga come Madonna: “Accordo per un mega concerto da record”

Lo scorso maggio Madonna ha fatto nuovamente la storia della musica grazie al suo concerto in Brasile. La regina del pop si è esibita sulla spiaggia di Copacabana davanti a 1,6 milioni di persone e quello è stato lo show di un'artista femminile con il più grande numero di spettatori. A pochi mesi dallo spettacolo della Ciccone, Globo Tv ha annunciato che anche Lady Gaga si esibirà a Copacabana, per un gigantesco concerto gratuito che potrebbe attirare anche in questo caso più di un milione di persone. Stando a Globo la Germanotta salirà sullo stesso palco su cui ha cantato Madonna il prossimo maggio.