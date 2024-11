Iltempo.it - La guerra manda la sinistra a brandElly: il Pd vota in ordine sparso

Una riedizione di «Uno nessuno e centomila», dal punto di vista patologico, una vera e propria crisi di identità, di quelle da lettino dello psicanalista. In pratica, il ritratto del Pd che a Strasburgo va in frantumi. Uno spettacolo che è diventato abituale al Parlamento Europeo, quando si discute (e) sul sostegno all'Ucraina (o su qualsiasi altro tema di politica internazionale). Così ieri sul Paese aggredito dalla Russia, gli eurodeputati dem, per non sbagliarsi, hanno puntato praticamente su tutte le caselle disponibili. Anche sul testo finale, la delegazione presieduta da Nicola Zingarettia favore (come Fratelli d'Italia e Forza Italia, contro Lega e M5S) ma Cecilia Strada e Marco TarquiInio, i due indipendenti di «lusso» voluti da Elly Schlein, si astengono. Così come due giorni prima avevanoto contro la Commissione Ursula bis.