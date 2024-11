Sport.quotidiano.net - Il Bologna si rituffa in campionato: attenzione alla trappola Venezia

, 29 novembre 2024 - C'è di nuovo ilal Dall'Ara. Dopo la serataccia Champions di mercoledì contro il Lille, la banda di Vincenzo Italiano sarà di nuovo in scena domani sera alle 20.45 per sfidare ildi Eusebio Di Francesco, ultimo in classifica e con una sola vittoria all'attivo su 13 gare di. Sfida da non sottovalutare, ma nemmeno da giocare a marce basse: dopo due sconfitte in fila in pochi giorni, un'espulsionemezz'ora del primo tempo, che ha fatto da apripistanetta vittoria della Lazio, e il pasticcio di Posch, che ha consegnato, di fatto, il vantaggio al Lille nei pressi dell'intervallo in Europa, il tempo dei regali è finito, e i rossoblù dovranno rimettersi in marcia, anche perché la classifica non aspetta e, soprattutto, le avversarie non stanno a guardare.