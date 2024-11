Ilrestodelcarlino.it - I consigli dell’antiquario: "A 80 anni tra i capolavori. Non lascio il mio mondo"

Aveva un castello, l’ha venduto. Correva, la sua passione il rally e la 24 Ore di Le Mans. Il tribunale lo chiama per le perizie, per dire se quel quadro è vero o falso. "Riesco, il rumore dell’unghia che striscia nel retro di una tela, a dire di che periodo è un dipinto. Guardando i colori, le forme riconosco l’autore, chi l’ha creato". Tifa per il grande Toro, ma si augura che il campionato lo vinca almeno la Juve. Tante le vite di Gian Mario Giordana, antiquario, nato il 5 dicembre del 1944 a Torino, in centro, in un periodo in cui fischiavano le bombe, meno di qualche spicciolo il valore di una vita. Il suoè attorno a lui, quei pochi metri quadrati che si affacciano in via Borgo dei Leoni 45. Oltre la porta volti di Madonne, lo sguardo un po’ triste rivolto ad un bambino che verrà messo sulla croce; giocattoli di latta, scrittoi e orologi che misurano il tempo che lì sembra essersi fermato.