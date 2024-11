Panorama.it - Figc, Gravina si ricandida nel momento di maggiore forza

Ora è ufficiale, anche se dubbi ne erano rimasti pochi nelle ultime settimane: Gabrielecorrerà per la rielezione a presidente dellail prossimo 3 febbraio. Sarà il candidato di tutte le componenti del calcio italiano tranne la Serie A, dove gli equilibri in questi mesi si sono molto modificati ma non a sufficienza per convergere sul suo nome.ha rotto gli indugi nelle ore del dibattito intorno alla discesa in campo, per ora solo eventuale, di Alessandro Del Piero. Candidato di nessuno, eppure presenza ingombrante in un quadro di veleni e contrapposizioni. L’attuale numero uno della Federcalcio ha sempre saputo di godere dell’assoluta maggioranza elettorale, con qualunque norma compresa quella uscita dalla riforma dello statuto, ma ha provato a lungo a far convogliare sulla sua figura in maniera ufficiale e pubblica anche la Serie A.