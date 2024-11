Curling Kioti National | l’Italia Maschile avanza in competizione Eliminate le Azzurre

Leggi su Ilfaroonline.it

Le squadre italiane si sono però già cimentate sul ghiaccio del Mary Brown’s Center, mandando in archivio la propria ultima partita di round robin.Il team– composto da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – aveva ottenuto due vittorie nei primi tre incontri. Il quarto match ha visto gli azzurri opposti ai canadesi del Team Jacobs (ancora imbattuto nel torneo).Alfine, il quartetto originario dell’Alberta si è imposto 6-4. A fare la differenza è stato il quarto end, nel quale i nordamericani hanno marcato quattro punti, involandosi sul 5-1. Il successivo tentativo di recupero della compagine tricolore non si è concretizzato, portando alla sconfitta.La rappresentativa femminile – formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.