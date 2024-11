Gaeta.it - Blitz della Polizia a Santa Giustina in Colle: chiuso locale per violazioni e pericolo sociale

Facebook WhatsAppTwitter L’operazionedi Padova ha portato alla chiusura di un notopubblico ain, che ha subito la sospensionelicenza per 45 giorni. Il questore Marco Odorisio ha disposto questo provvedimento a seguito di una serie di verifiche serrate e di episodi violenti che hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica.Intervento massiccioLa notte di domenica scorsa, un’operazione culminante ha coinvolto 50 agenti delle diverse unità, tra cui Amministrativa, Squadra Mobile, Ufficio Volanti,Scientifica e Unità cinofila. Questo intervento è stato catalizzato da diversi eventi di violenza avvenuti all’interno del, suscitando l’attenzione delle forze dell’ordine. I poliziotti sono entrati nelpoco dopo le 3:30, pronti a valutare le condizioni di sicurezza e verificare il rispetto delle normative in vigore riguardo l’afflusso dei clienti e la regolarità del personale e delle autorizzazioni.