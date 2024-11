Gaeta.it - Blitz dei Carabinieri: sgominato giro di estorsioni da un’agenzia di pratiche auto a Striano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione deidi Torre Annunziata ha portato alla luce un’organizzazione criminale che operava con modalità estorsive nei confronti di imprenditori nella zona di Poggiomarino-. La scoperta ha rivelato chedifungeva da vera e propria base operativa per tali attività illecite, con risvolti inquietanti per gli imprenditori locali, costretti a subire il giogo di questa organizzazione.Arresto di Antonio Giugliano e il suo modus operandiAntonio Giugliano, figura di spicco del clan omonimo di Poggiomarino, è al centro di questa vicenda. Ilo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre stava ricevendo una tangente di 4.500 euro da un imprenditore all’interno dell’agenzia di. Il, avvenuto nel pomeriggio, ha portato anche a perquisizioni che hanno permesso di rinvenire oltre 37mila euro in contante, suddivisi in buste, considerati il profitto di attività estorsive.