Benevento all’esame Cerignola le parole di Auteri | Se vinci contro la seconda vale doppio

Tempo di lettura: 3 minutiGiornata di vigilia in casa giallorossa perché domani al “Ciro Vigorito” ilospiterà il(ore 15), squadra che occupa il secondo posto dietro ai sanniti con un ritardo di quattro punti. L’allenatore della Strega potrà di nuovo disporre dell’attaccante Mario Perlingieri che figura tra i convocati dopo il forfait a Taranto per un lieve problema muscolare dopo l’impegno con la Nazionale Under 20. A presentare il match il tecnico Gaetanonella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara: PERLINGIERI E FERRARA – “Perlingieri negli ultimi due giorni è rientrato con noi anche se prima ha fatto lavoro differenziato ma sta bene. Ferrara si è fermato anche lui solo per un allenamento ma ha poca importanza. Entrambi possono fare parte della partita”.