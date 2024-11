Anteprima24.it - Al ‘Giannone’ di Caserta il Premio Nazionale Storie di Alternanza, terzo il ‘Fermi’ di Montesarchio

Tempo di lettura: 3 minutiÈ il Liceo “Pietro Giannone” diil vincitorenella categoria licei della settima edizione deldie Competenze, il concorso di Unioncamere (l’unione delle camere di commercio italiane) che premia, ogni anno, i migliori progetti PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, exscuola-lavoro) delle scuole superiori italiane.Il liceono – già vincitorenel 2020, unico istituto superiore d’Italia ad aver vinto due volte il primo– ha superato in finale i licei Via Roma 298 di Guidonia (Roma) e l’Enrico Fermi di(Benevento).IL PROGETTO VINCITOREFinalizzato alla realizzazione di una webserie ispirata ad un dramma della letteratura classica, il progetto “Valori in Serie” – realizzato nell’ambito del PianoCinema e Immagini per la Scuola di Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito – ha non solo colpito la giuriaper la competenza tecnica messa in campo ma per l’approccio professionale al mondo del cinema.