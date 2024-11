Lettera43.it - Acea Ato 5, dal Pnrr 40 milioni di euro per le reti idriche e fognarie

Nelle prossime settimane prenderanno il via i cantieri diAto 5 per la realizzazione delle opere finanziate dalper la provincia di Frosinone. Si tratta di due progetti strategici che riguardano la rete idrica, depurazione e fognatura per interventi con completamento previsto entro il 2026. Il valore complessivo delle opere ammonta a circa 60di, di cui circa 40 finanziati da.Il primo progetto è volto a ridurre la dispersione idrica Il primo progetto, di portata più ampia, prevede un investimento di oltre 33di, di cui circa 27finanziati dal, finalizzato alla digitalizzazione e modernizzazione dellecon l’obiettivo di ridurre la dispersione idrica. Nel dettaglio, saranno interessati i comuni di Anagni, Alatri, Cassino, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Frosinone, Pontecorvo, Sora e Veroli per un bacino complessivo di circa 240 mila abitanti.