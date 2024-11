Gamberorosso.it - "Vini Doc e Igt dealcolati? Mai dire mai". Il parere di consorzi e cantine

In attesa del decreto promesso dal ministro Francesco Lollobrigida, leitaliane provano a ragionare sull'opportunità offerta daie a basso contenuto alcolico (segmento no-low), che finalmente si potranno produrre anche in Italia. La scelta del Masaf di presentare la bozza di testo alle associazioni di categoria porta a un altro livello il dibattito sulla categoria di, ammessi in Europa col Regolamento (Ue) 2021/2117. Una buona fetta della grande distribuzione organizzata (gdo) si era già espressa poche settimane fa dalle colonne del settimanale Tre Bicchieri sulle possibilità per le imprese e per la distribuzione di intercettare il trend; e prima lo avevano fatto con insistenza importanti sigle del viticolo come Unione italiana. Al recente Simei, non si è parlato d'altro: la fila di operatori davanti alle macchine per la dealcolazione sono state una riprova.