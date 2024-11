Ilnapolista.it - Velasco: «Menomale che Dante è morto, sennò gli direbbero: bella la Divina Commedia, ma perché non scrivi una cosa migliore?»

Leggi su Ilnapolista.it

Julio, allenatore dell’Italvolley femminile, spiega in un’intervista al Messaggero come sta andando la ripresa della squadra dopo l’oro vinto alle Olimpiadi di Parigi.: «Dopo l’oro a Parigi dobbiamo immaginare di aver perso tutto per uscire dalla pressione»Come si ricarica una squadra che ha vinto tutto?«Continuare a vincere è molto difficile, è un meccanismo mentale che ancora non conosciamo bene, però qualaccade. Ci si allena allo stesso modo, non si è presuntuosi, ma poi ripetersi è arduo. Forse è l’obbligo di vincere, che pesa come una condanna. Meno male cheglila, ma possibile che ora nonun’altra? Mi preoccupano questi meccanismi che provocano pressioni insostenibili. L’unico modo per uscirne è immaginare di aver perso e continuare a imparare da chi abbiamo battuto».