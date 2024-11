Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio la maggioranza di patato il taglio del canone RAI bocciato in commissione l’emendamento della Lega e che proponeva un ritorno ai €70 decisivo il voto di Forza Italia con le opposizioni richiamo della Premier meloni e il centro-destra si è impegnati per famiglie imprese questo inciampo non gioca nessuno poi la volontà Di minimizzare l’incidente solo schermaglie se ti è arrivata la tregua in Libano ti farà anche sul canone RAI a stretto giro la vendetta della Lega che si viene fa bocciare un emendamento dell’azzurro Lotito sulla sanità in Calabria botta e risposta Salvini Tagliani anche su Berlusconi e maggioranza in frantumi come interesse line il governo non c’è più vicino al momento c’è il pezzo parte in commissione con ritocchi al 2 per 1000 3 milioni in più i partiti nella commissione von der leyen and Beast pazza di misura del voto del Parlamento Europeo 370 282 936 as.