Terremoto scossa magnitudo 54

Terremoto, scossa magnitudo 5,4

Unadidistimata attorno a 5.4 ha colpito la regione di Gisborne, in Nuova Zelanda, alle ore 1:00 locali (23:03 ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Gisborne, con una profondità stimata di circa 21 chilometri.Al momento, non sono pervenute segnalazioni di danni significativi a persone o strutture. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza della popolazione.La Nuova Zelanda è situata lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, una zona caratterizzata da elevata attività sismica e vulcanica. Eventi sismici di questa entità sono relativamente comuni nella regione, rendendo fondamentale l’attenzione costante delle autorità e della popolazione alle misure di prevenzione e sicurezza.