Lanazione.it - Stelle di Natale Ail per sostenere la lotta alla leucemia. Dove trovarle in Toscana, Umbria e provincia della Spezia

Firenze, 28 novembre 2024 – Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre tornano lediAIL a colorare oltre 4. 800 piazze italiane. Si rinnova così lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma da 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella diAIL è di 13 euro; per sapere in quali piazze italiane trovare i 17.000 volontari dell’AIL dal 6 all’8 dicembre vai su ail.it o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 3 dicembre, ore 9 - 17). QUI L’ELENCO completotrovare leinAnche quest’anno, oltretradizionale pianta natalizia, fiore simbolo del, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato AIL”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte, a fronte di una donazione minima di 13 euro.