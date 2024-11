Spaventoso”. Grande Fratello, Helena svela il segreto di Lorenzo a Calvani. “Altro che flirt”, il terribile sospetto

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non è solo un”., iltracontinua a far discutere, ma secondo recenti dichiarazioni, non ci sarebbe una storia d’amore tra avvenuta prima del Gf, traSpolverato edPrestes. Proprio così, sembrerebbe esserci qualcosa di molto più grosso in ballo e lo testimonierebbe il fatto che ogni volta che se ne parla, la regia stacca. Parliamoci chiaro, l’edizione di quest’anno non sta andando bene in ordine di share. Sembra evidente che allo show serve un po’ di sprint per farlo decollare e quale occasione migliore di untra i due preferiti del pubblico?>> “È l’avviso finale”. Mediaset mai così pesante sul: un incubo per Alfonso SignoriniIn effetti, da quando si è scoperto, uno dei temi più discussi è proprio il misteriosoche legaSpolverato edPrestes.