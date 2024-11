Ilrestodelcarlino.it - "Seguiamo il caso con attenzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ribadisco che la voce del Governo è stata chiara: qualunque ridimensionamento dello stabilimento deve essere scongiurato, perché ha un’importanza strategica per tutto il territorio. L’azienda non solo dà lavoro a oltre 300 persone, ma genera un indotto rilevante, composto di piccole e medie aziende". Parola del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, che sarà presente anche lunedì all’assemblea pubblica promossa dal sindaco comunanzese Domenico Sacconi e che ha deciso di impegnarsi in prima persona per trovare una soluzione alBeko. "Ad ogni livello siamo vigili nei confronti della situazione e intendiamo seguirla con la massimae con un importante lavoro di squadra – prosegue Castelli -. Dopo il sisma, con tenacia e determinazione, stiamo rilanciando i territori dell’Appennino centrale attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro e sviluppo.