Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, dal privato al pubblico: chi incrocia le braccia venerdì e quando. Fermi i trasporti (ma per 4 ore)

Loproclamato da Cgil e Uil contro la manovra coinvolgerà29 novembre tutti i settori, pubblici e privati. Dalla scuola alla sanità, dalle fabbriche agli statali, dal commercio alla giustizia, fino aiurbani, la mobilitazione dei lavoratori rischia di paralizzare l’Italia.te per otto ore (o comunque per l’intero turno di lavoro) per tutti i settori, tranne per il trasporto passeggeri dove – dopo la precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini – loè stato dimezzato. Unico comparto escluso è quello del trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia (che ha già scioperato il 24 novembre scorso).Bus, metro, tram e aerei- Anche se solo per quattro ore lobloccherà bus, metro e tram, così come navi e traghetti. Dopo un lungo scontro tra governo e sindacati, Salvini ha deciso di firmare la precettazione imponendo la durata della mobilitazione dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia.