Iltempo.it - Sandriders pronta alla sfida Dakar 2025

Dopo l'ottimo debutto in gara in occasione del Rally del Marocco, il team “The DACIA” si prepara ad affrontare la gara più leggendaria del campionato del mondo di Rally Raid, la. Una gara che rappresenta la cima più alta nel mondo degli sport motoristici e rappresenta il massimo dellapossibile, per le persone, per le auto, per l'organizzazione di un team. Una forte notorietà nel grande pubblico che permette a chi partecipa di comunicare in maniera chiara i propri valori, il proprio DNA. Dopo intensi mesi di sviluppo e di affinamento dell'organizzazione della squadra guidata dTeam Principal Tiphanie ISNARD, l'occasione di un incontro con la stampa italiana ha permesso di approfondire diversi aspetti del progetto DACIA nel motorsport e le peculiarità che il brand del “Value for money” ha messo in campo.