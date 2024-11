Quotidiano.net - Puff Daddy rimane in carcere: perché è stato negato (di nuovo) il rilascio su cauzione

Nessuna buona notizia per. Sean Combs, il nome all’anagrafe di “Diddy”, rimarrà indopo che il giudice Andrew Carter hala sua richiesta disu. Le accuse contro il noto produttore musicale sono gravi: traffico sessuale, racket e coercizione. La decisione del giudice si basa sulla concreta preoccupazione che Combs possa manipolare i testimoni, data la sua presunta storia di intimidazioni e minacce. Le accuse Secondo l'accusa, Combs avrebbe creato una rete di controllo per costringere le sue vittime, prevalentemente donne, a subire abusi sessuali, spesso durante incontri prolungati chiamati "freak offs"(che tradotto significherebbe “fuori di testa”). Le vittime sarebbero state indotte a usare droghe e filmate in situazioni compromettenti. Nuove accuse di molestie a: "Ha abusato di Justin Bieber sedicenne" Le condizioni proposte per la scarcerazione Il team legale di Combs aveva offerto misure rigorose per ottenere il, come unada 50 milioni di dollari, monitoraggio GPS e restrizioni sui visitatori.