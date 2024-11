Quotidiano.net - Processo per il delitto Cecchettin: "Umiliata la memoria di Giulia". Il padre contro l’avvocato di Turetta

Una storia diversa, una fotografia di sua figlia che non riconosce. Dolore che si aggiunge al dolore. Chi è Filippo? Certamente non Pablo Escobar. E? Una ragazza che è stata uccisa, ma che se fosse stata terrorizzata da lui non sarebbe andata all’ultimo appuntamento. Bisogna immaginarla, la faccia di suoGino, mentre ascolta da lontano la domanda della difesa alla Corte veneziana nelche ruota attorno all’assassinio della sua bambina: seavesse avuto qualche timore, l’11 novembre 2023 avrebbe accettato di incontrare il giovane uomo che aveva lasciato? Siamo ai fondamentali del femminicidio: nessuna sa mai quando sarà l’ultima volta. Anche il pm Andrea Petrone, che ha chiesto l’ergastolo, lo aveva detto chiaro: questo è unche fa scuola. Ma quel dubbio viene lanciato in aula per dimostrare chenon aveva paura del suo ex, non c’è stata premeditazione né persecuzione e 75 coltellate più il resto sono scappate di mano a un ragazzo timido, insicuro, incapace di gestire le proprie emozioni.