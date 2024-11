Piccola Industria Campania, per il Pmi Day, evento nell'ipogeo della Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte

Leggi su Ildenaro.it

“Costruire il Futuro connettendosi nel Presente. Una sfida aperta per i Giovani, le Imprese e le Istituzioni”: è il titolo dell’promosso nell’ambito del Pmi Day (15° Giornata nazionale delle Piccole e medie imprese dache si svolgerà domani venerdì 29 novembre a partire dalle ore 10,dell’Incoronata Madre del.L’obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota, è “condividere, alla presenza delle istituzioni scolastiche regionali e nazionali, le progettualità realizzate dai Gruppiterritoriali che hanno visto coinvolte le aziende e gli studenti delle scuole superiori sul tema di questa edizione: Costruire”. Il programmaL'articolo, per il Pmi Daydelproviene da Ildenaro.