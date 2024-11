Movieplayer.it - Notting Hill: Julia Roberts ha impedito che venisse realizzato il sequel, ecco perché

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di, Richard Curtis, ha svelato il motivo per cui non ha maiundel suo film di successo del 1999. Dopo più di vent'anni dall'uscita di, il regista Richard Curtis spieganon ha maiundel film, e a quanto pare il motivo è la protagonista. Durante la promozione del suo prossimo film d'animazione Netflix That Christmas, Curtis ha dichiarato a IndieWire di aver provato a realizzare un "mini" dell'amata commedia romantica del 1999 nell'ambito del Red Nose Day, e di non esserci riuscito. Lainfatti ebbe problemi con l'idea della sceneggiatura, che prevedeva che il suo personaggio, Anna Scott, divorziasse dal libraio interpretato da Hugh Grant, William Thacker.: .