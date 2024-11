Anteprima24.it - Morcone, il Pd al fianco dei lavoratori Ficomirrors: “Si attivi tavolo di crisi dell’automotive”

Tempo di lettura: 2 minuti“La gravee della componentistica, insieme alla negligente assenza di politiche industriali da parte del governo nazionale, sta producendo i suoi effetti nefasti anche sul nostro territorio.Il Partito Democratico del Sannio, per il tramite del suo Segretario, Giovanni Cacciano, esprime la sua solidale vicinanza alle lavoratrici ed aidello stabilimentodiper i quali si prefigura lo spettro della cassa integrazione.L’azienda, attiva da decenni nella produzione di sistemi di visione, sicurezza, connettività ed efficienza tecnologici per il settoree della sicurezza, conta quasi 250, in gran parte dell’Alto Tammaro. Con questi numeri, lo stabilimento diè di gran lunga il principale polo produttivo ed occupazionale dell’intero comprensorio con evidenti ricadute sul suo tessuto sociale ed economico.