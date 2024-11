Mondiali 2026 il 13 dicembre il sorteggio delle qualificazioni europee | le fasce

Leggi su Sportface.it

Si avvicina ildei gironiper idel, in programma il 13a Zurigo alle ore 12.00. Confermate le teste di serie, con le squadre ai quarti di finale della Nations League, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, che saranno raggiunte nella fascia 1 dalle nazioni Uefa meglio classificate, ovvero Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria. Le squadre rimanenti sono assegnate alleda 2 a 5 in base al ranking Fifa. In base alle procedure, l’estrazione inizierà con la fascia 1 e continuerà con la 2 fino alla 5. Ogni urna verrà completamente svuotata prima di passare alla urna successiva. In generale, e per ogni urna, le squadre estratte verranno piazzate in ordine crescente dal Gruppo A al Gruppo L.