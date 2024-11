Quifinanza.it - Metà serie A è americana, il nostro calcio è un mercato d’investimento per gli USA

Si parla tanto diA che non attira più come un tempo, eppure qualcosa sta cambiando. Lo dimostra la maggior presenza di nostre squadre nelle fasi avanzate dei tornei europei. Si va più avanti perché si investe di più al di fuori dell’orticello del campionato. Al tempo stesso i risultati hanno portato anche al record di qualificazioni in Champions League.È così che, guardando in prospettiva futura, ilè divenuto terreno di conquista per imprenditori americani. Per quanto dinanzi alle telecamere ci siano (quasi) sempre volti nostrani, i soldi provengono da società e fondid’oltreoceano. Il risultato?A è.Le squadre americane in ItaliaInterOaktreeL’Inter non è italiana ormai da un bel po’, sotto l’aspetto della proprietà. L’epoca Moratti è terminata da un pezzo e oggi è tutto sotto la guida di Oaktree.