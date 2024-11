Ilrestodelcarlino.it - Medei: "Passo avanti, ma c’è da migliorare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Coachdecisamente soddisfatto nel post gara per una Lube tecnicamente abbastanza precisa, ma sicuramente molto puntuale dal punto di vista caratteriale nel catino del PalaSavelli: "Ci siamo rifatti con una vittoria importante su un campo ostico dove in tante hanno finora sofferto e lasciato set. Abbiamo avuto dei cali nel corso della gara, non siamo ancora perfetti ma c’è sempre stata una reazione positiva. Bisogna reagire nei momenti di difficoltà. È la prima vittoria esterna della stagione e ce la godiamo. Quest’anno abbiamo detto che bisognava festeggiare ogni vittoria ed è quello che facciamo. Una livello caratteriale, tecnicamente dobbiamo". Le risposte dal campo sono arrivate e i riflessi sulla classifica sono evidenti: "Ci siamo compattati, non ci siamo disuniti.