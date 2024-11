Ilrestodelcarlino.it - Italia Nostra, esempio di mecenatismo tra natura e libri

è ormai parola desueta. Deve il conio a Gaio Cilnio Mecenate (69-8 a.C.), ministro della cultura con l’imperatore Augusto, illuminato protettore di Orazio, Virgilio e altri. In seguito divenne un importante fenomeno storico: nato come munifico sostentamento di artisti e letterati, ebbe nel Rinascimento una gloriosa stagione (si pensi a Lorenzo de’ Medici). Oggi, assai meno praticato (la rarefazione del mecenate fa il paio con quella del benefattore), comprende anche il sostegno finanziario di imprese e associazioni private a iniziative artistiche e culturali. Ci sono,lmente, eccezioni: come nel caso di, Ente no profit del Terzo Settore che impegna i soci in attività di tutela, promozione e valorizzazione del Patrimonio culturale, anche attraverso i nuovi strumenti della comunicazione, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali.