Gaeta.it - Incidente tra autobus e capriolo a Montegiorgio: una passeggera medicata, animale deceduto

Facebook WhatsAppTwitter Un graveè avvenuto ieri sera a, nella provincia di Fermo, coinvolgendo undel trasporto pubblico locale e un. L’ha portato a ferite lievi per unae alla morte dell’. L’evento ha scosso gli abitanti della zona, accendendo l’attenzione sull’incontro sempre più frequente tra fauna selvatica e veicoli in transito.Il momento dell’Intorno alle ore 20, unin servizio stava percorrendo la strada che collegaalle Piane del paese quando si è verificato l’impatto fatale. Secondo le prime informazioni, unè improvvisamente apparso dalla vegetazione, lasciando al conducente poco tempo per reagire. Nonostante i tentativi di evitare la collisione, l’autista ha dovuto premere il freno, portando a un’improvvisa frenata.