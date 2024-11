Iodonna.it - «In 107 giorni abbiamo fatto una corsa senza precedenti» ha detto la vicepresidente. Ma la clip è stata ampiamente derisa dai repubblicani

Milano, 27 nov. (askanews) – Ladegli Stati Uniti Kamala Harris ha ringraziato i suoi sostenitori e i volontari di base durante una chiamata virtuale giurando che «la lotta non è finita» nelle sue prime dichiarazioni da quando ha ammesso la sconfitta alle elezioni tre settimane fa contro Donald Trump. Lo stile di Kamala Harris guarda le foto Leggi anche › Kamala Harris dopo la sconfitta: «Non è il risultato che volevamo, la lotta per la libertà e l’America non finisce qui» Harris ha tenuto un evento congiunto con il suo compagno di, il governatore del Minnesota Tim Walz, dicendo ai suoi sostenitori che «sa che è un periodo incerto» e che «ancora molto per cui combattere».