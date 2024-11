Ilgiorno.it - Il “tifo“ della città: "Dal turismo al commercio. Ci guadagniamo tutti"

"Questa è una buona notizia". Le parole del sindaco di Monza, Paolo Pilotto, suonano un po’ come un sospiro di sollievo. Perché "c’era il rischio che la durata del rinnovo fosse minore e che il contratto fosse più oneroso se uno guardava le cifre in altri Paesi". Quindi "direi molto bene – conferma –. Il Gran premio d’Italia è per Monza un evento internazionale ormai consolidato, un appuntamento non soltanto per la nostra, ma per l’intero territorio". Oltre al valore sportivocompetizione internazionale e al suo contributo iconico nell’aumentare l’attrattivitàLombardia, il sindaco ricorda il valore economico dell’indotto che, secondo le ultime stime diffuse, si attesta su 473 milioni di euro, considerando che nella tre giorni dei motori ormai da anni arrivano inpiù di 300mila appassionati: 143 milioni di ricadute immediate sul territorio, 80 milioni di effetti positivi sul sistema produttivo italiano, altri 50 di valore del brand territoriale e 200 milioni di valore mediatico.