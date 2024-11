Ilfattoquotidiano.it - Il pasticcio dei ministeri dell’Agricoltura e Difesa: il Consiglio di Stato annulla due bandi di concorso (da 650 posti)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildiduedidel ministeroe della. Per i giudici amministrativi, che ribaltano la precedente decisione del Tar, quei due(per un totale di quasi 650) sono illegittimi perché quando sono stati pubblicati – a dicembre del 2023 – era ancora efficace la graduatoria di un precedente. Sono stati proprio gli idonei di quest’ultima graduatoria a fare ricorso. E così – proprio per avere “scavalcato” le graduatorie “senza una precisa e dettagliata motivazione” – saltano i due concorsi che sono, tra l’altro, in avanzatodi svolgimento. E il tutto per avere indetto ilsolo due settimane prima della “scadenza” delle precedenti graduatorie.I concorsi quasi a conclusione – Un vero e propriodeiguidati da Francesco Lollobrigida e Guido Crosetto che rischia di trasformarsi anche in uno spreco di risorse, vanificando le somme già spese per le procedure concorsuali.