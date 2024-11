Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 29 novembre: Matteo sta per lasciare Milano quando....

Nellede Il9, la situazione comincia a distendersi tra Marta ed Enrico, che finalmente parlano apertamente del passato di lui: cosa succederà nella puntata di venerdì 29. Il9 torna con la sua ultima puntata settimanale domani, venerdì 292024, alle 16:00 su Rai 1, per provare a fare un po' di chiarezza tra Marta ed Enrico. Ma anche per svelare quale sarà il destino didopo la decisione diIl: Clara andrà in Francia con Jerome? Le veneri organizzano una festa, a cui parteciperanno anche Mirella e Michelino, perchè sanno che presto molte cose per tutte loro potrebbero cambiare. Non c'è soltanto la gravidanza di Elvira: Clara ha raccontato loro del bacio e della proposta .