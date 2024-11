Sport.quotidiano.net - Il Manchester United alza i prezzi dei biglietti, via gli sconti per bambini e over 75: la protesta dei tifosi

, 28 novembre 2024 – D’ora in poi tutti pagheranno lo stesso prezzo: è questo l’imperativo delper quanto riguarda la vendita dei. Il CdA del club, infatti, ha deciso di aumentare ideie di ridurre anche gliper iminorenni e per gli65, a differenza di quanto accadeva fino ad ora. La decisione del club, come si legge in un comunicato emesso proprio dai Red Devils, è “volta a migliorare l’efficienza operativa e a stabilizzare i ricavi”. Da ora in poi, icosteranno per tutti 66 sterline (79,35 euro), indipendentemente dalla fascia d’età deiche li acquisteranno. Questa mossa da parte della società non è stata per niente apprezzata daidei red devils, che ora sono pronti a indire unapacifica già dalla partita di domenica alle 14,30 contro l’Everton.