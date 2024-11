Quotidiano.net - Il futuro dell’editoria, l’impegno del governo: al lavoro per più fondi

Roma, 28 novembre 2024 – Ripensare il sistema dell’informazione nazionale in una logica di ‘alleanza’ che salvaguardi televisioni e giornali dalla concorrenza sleale degli over the top, i colossi del web. È l’appello lanciato nel corso del convegno ‘Editoria e media nell’era digitale. Riflessioni sula 20 anni dalla Legge Gasparri’ che ha riunito, ieri, nella sala Koch del Senato l’intellighenziaitaliana. In un mondo totalmente cambiato rispetto alla fotografia scattata nel 2004 "è necessario un aggiornamento che guardi al” ha affermato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Dopo vent’anni le cose da fare – ha spiegato Gasparri – sono tante: “è necessario limitare l’incidenza eccessiva dei governi all’interno della Rai, frutto della riforma Renzi, riconsegnando al Parlamento il suo ruolo di editore; combattere l’impunità fiscale dei giganti della rete che hanno sede in Irlanda pagano solo l’1% delle tasse in Italia; tutelare maggiormente il diritto d’autore a livello europeo; rafforzare i poteri dell’Agcom; rimpinguare il fondo per i giornali che sono la base di tutto”.