I van bergamaschi che trasportano popstar e stilisti conquistano Parigi | Balsamo rileva Parimob

Casazza. In Val Cavallina è presente la sede storica di quello che è diventato un network internazionale che tratta conglobali – da Madonna agli U2 – edi primo piano nel panorama mondiale., società nata a Casazza leader nel noleggio con conducente per il segmento superlusso, amplia ulteriormente il suo business adove – come riporta IlSole24Ore – hato la francese, a cui era già legata da un rapporto di collaborazione.Guidata dal presidente Pietro Trapletti l’azienda bergamasca è intimamente legata al mondo dei promoter che organizzano concerto e a quello dei brand per i trasferimenti dei vip dietro ai vetri oscurati dei minivan: attualmente il fatturato recita 25 milioni di euro e l’azienda dà lavoro a 70 dipendenti diretti, oltre che a 700 collaboratori in ogni angolo del mondo.