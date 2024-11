Ho fatto arrestare i mafiosi che mi chiedevano il pizzo | Ora ho paura per la vita mia e di mia moglie

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo anni di soprusi, ha trovato il coraggio di dire no al racket, denunciando e facendoche per lungo tempo gli avevano estorto denaro in cambio di una falsa “protezione”. Giacomo Di Foggia, titolare di un’azienda agricola, ha versato loro somme che, tra il 2012 e il 2020, arrivavano fino a 50mila euro al mese, per un totale di circa 5 milioni di euro. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato il momento in cui ha deciso di opporsi e lache da allora lo accompagna costantemente, temendo per la suae per quella della.Giacomo Di Foggia non riesce a indicare un momento esatto in cui tutto è cominciato. È stato piuttosto il risultato di una serie di circostanze, un mix di isolamento e difficoltà dovuto a variri. “Il credito agricolo negato per motivi burocratici, le banche che smettono contemporaneamente di concedere finanziamenti, il calo degli incassi e i fornitori che ti pressano per ottenere i pagamenti”, racconta.