Guida TV Sky Cinema e NOW | Shoshana Giovedi 28 Novembre 2024

28sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, canale 301, arriva I Tre Moschettieri - Milady, il secondo capitolo della saga tratta dall'iconico romanzo di Alexandre Dumas. La pellicola, con Eva Green, François Civil e Vincent Cassel, ci trasporta nella Francia del 1627, un periodo segnato dalla guerra tra cattolici e protestanti. Mentre il giovane D'Artagnan cerca di guadagnarsi un posto tra i moschettieri del re, si imbatte nella misteriosa e letale Milady de Winter, una donna dal passato oscuro e dai piani segreti che potrebbero cambiare il destino del regno. Intrighi, duelli spettacolari e passioni si intrecciano in questa coinvolgente avventura.