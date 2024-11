Giulia Cecchettin le molestie e l’ossessione della buonanotte nelle chat con Turetta | Sei psicopatico Ti farò pentire del male che mi fai

Leggi su Open.online

Le pressioni, le fisse, gli scoppi di rabbia, lee le minacce di suicidio (ma solo come «ricatto morale», secondo il legale di parte civile Stefano Tigani)., uccisa l’11 novembre 2023, non si sentiva libera con l’ex fidanzato reo confesso Filippo. E non lo era. «Pippo sei ossessionato signore! Sei uno!», gli scrivestessa l’8 novembre, tre giorni prima di essere brutalmente uccisa con 75 coltellate. Non stanno più insieme dal 31 luglio, dopo un anno e mezzo di relazione, ma il nomignolo fa intendere che una qualche vicinanza tra i due è rimasta. «Che cosa devo fare? Lasciarti dirmi quando fare che cosa e controllarmi? Io sinceramente non lo trovo corretto, ok? Quindi io mi sto comportando solo di conseguenza a come ti comporti tu. Se tu ti comporti di merda come uno, io mi comporto di conseguenza allontanandoti.