Galleria Toledo | in scena la nuova versione di Happy Days in Marcido’s Field da Giorni felici di Beckett

Torna in, teatro stabile d’innovazione, diretto da Laura Angiulli, il 29, 30 novembre e 1 dicembre 2024 la(il debutto è del 2022) dello storico allestimentoin, da “” di Samuel. Regista e autore dell’adattamento Marco Isidori, che ne firma la regia. Incon Paolo Oricco (Winnie) e Valentina Battistone, Ottavia Della Porta e Alessio Arbustini – Coro/Willie. Come nella edizione passata, la logorroica creaturaiana è imprigionata in una struttura conica essenziale, questa volta in ferro (un aggiornamento del “Grande Girello” ligneo di Daniela Dal Cin); Winnie, l’eroina in questione, interpretata da Paolo Oricco en travesti, è attorniata da un corteo di tre giovani attori, che sono allo stesso tempo incarnazione polifonica del personaggio di Willie, marito della protagonista, e materia “viva” che riempie le aperture tra le barre montanti del metallico monticello: agili corpi nudi che avvolgono e incalzano Winnie, e fanno da eco alla prova d’attore del luciferino e potente Paolo Oricco.