Formaggio ritirato dalla vendita Il provvedimento dopo il malore di una bambina | marca e lotti interessati

“50ritirati”. Bimba ricoverataaver mangiato: l’allerta del Ministero della Salute. Un caso di sindrome emolitico uremica (SEU) legato al consumo di una latte crudo contaminato da Escherichia coli STEC, ha portato al recente ritiro alimentare di unmolto noto. Laavrebbe manifestato gravi sintomi gastrointestinali e febbre alta pocoaver consumato il. Preoccupati per le condizioni della figlia, i genitori l’hanno portata in ospedale, dove i medici hanno avviato accertamenti per identificare la causa del malessere.>> “Non mangiateli”. Hamburger ritirati dai supermercati:, lotto e motivi del richiamoLe prime analisi hanno evidenziato una probabile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può provocare infezioni severe, soprattutto in soggetti fragili come i bambini piccoli.