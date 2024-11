Gaeta.it - Eva Air aggiunge Dallas al suo network: nuova rotta dal novembre 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Eva Air ha annunciato l’intenzione di espandere la sua offerta di voli verso gli Stati Uniti con unache collegherà Taipei a. Questa operazione, prevista per il 3, rappresenta la settima connessione della compagnia aerea taiwanese verso una città americana e la seconda in Texas. Con questo nuovo volo, la compagnia mira a rendereuna destinazione chiave nel suo, rispondendo alla crescente domanda di viaggi tra i due punti di partenza.Nuovi voli versoIl servizio verso l’aeroporto internazionale di-Fort Worth sarà operato con cinque voli settimanali da Taipei Taoyuan. Questa iniziativa non solo aumenta le opzioni di volo per i passeggeri, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescita e diversificazione delle destinazioni offerte da Eva Air.