Economia circolare vale il 25% del Pil

L’rappresenta un valore aggiunto pari al 2,5% del Pil e dà lavoro stabile a più di 610mila persone, quasi il 2,4% del totale degli occupati. Un’analisi di Assoambiente – con un un nuovo rapporto ‘L’Italia che ricicla’ promosso dalla sezione Unicircular dell’Associazione – racconta la “forza” dell’italiana.“L’industria italiana del riciclo si conferma un’eccellenza del nostro Paese – spiegato lo studio – e una risorsa strategica per l’e la decarbonizzazione dell’nazionale ed europea. Un prezioso strumento per ridurre la nostra tradizionale dipendenza energetica”.Dal 2020 sembra però ci sia stato un rallentamento tanto che – rileva Assoambiente – “per riprendere un percorso virtuoso da un punto di vista ambientale, l’usodella materia deve essere supportato in modo più incisivo”.