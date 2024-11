Ilrestodelcarlino.it - Dove cadrà la neve nelle Marche: la conferma dalle ultime previsioni meteo

Ancona, 28 novembre 2024 — Arriva lasabato, per questo sarà necessario coprirsi con gli abiti più pesanti invernali che si hanno. Come già anticipato nell'approfondimentodi ieri, la coltre bianca è attesalocalità lungo la fascia appenninica per la giornata del 30 novembre, quando il cielo sarà irregolarmente nuvoloso di mattina, con nubi basse in movimento soprattutto all’interno e sulle provincie meridionali. Le nuvole rimarranno verso le coste, ma non si andrà però oltre alla possibilità della caduta di pioggia. Le precipitazioni saranno a carattere intermittente e localmente di rovescio, abbastanza diffuse sino alle ore centrali specialmente al centro-sud. Nel corso del pomeriggio, poi, ci sarà una contrazione dei fenomeni verso l'entroterra sud sino a scemare.