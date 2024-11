Secoloditalia.it - Doccia fredda per i sindacati: il Tar boccia il ricorso sulla precettazione. Salvini: “Difendo la mobilità”

Alla vigilia dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil, Matteoconferma con una nota la, anticipata nei giorni scorsi, per impedire il collasso della. Come se non bastasse il Tar hato il “d’urgenza” proposto dai. Il ministro si è detto “determinato a garantire quanti più mezzi di trasporto possibili, nonostante lo sciopero di domani e le iniziative giudiziarie annunciate dai”. L’iniziativa del ministero ha ridotto l’orario della protesta da 8 a 4 ore e anche la commissione di garanzia sugli scioperi ha evidenziato “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Ovviamente iguidati da Landini e Bombardieri non hanno perso tempo a definire l’analisi del garante come un’obbedienza “ai diktat del ministro”, come fosse tutta una gigantesca cospirazione contro di loro.