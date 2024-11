Spazionapoli.it - Dal PSG al Napoli, Manna beffa anche la Juve: le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Un primo posto in bilico per unche ha bisogno di rinforzi in attacco, il DS Giovannitenta il colpo guardando in casa del Paris Saint Germain Ildi Antonio Conte nonostante sia in testa alla classifica di Serie A continua ad essere criticato. Si è parlato eccessivamente di problemi in fase offensiva, soffermandosi in modo particolare su Romelu Lukaku, fortemente desiderato dal tecnico azzurro, ma non sempre protagonista di un gioco brillante.le polemiche sulle prestazioni altalenanti di Khvicha Kvaratskhelia, come per il belga, non sono tardate ad arrivare. Addirittura sono state fomentate tanto da culminare nell’ipotesi di presunta partenza del georgiano, giustificata dall’atteggiamento avuto al momento del cambio a partita in corso contro la Roma.Certamente, al di là dei risultati positivi, ildi Antonio Conte non brilla, e si conferma come sesto attacco più prolifico del campionato, a discapito della difesa che, solida e compatta, dicono i numeri, è la seconda a subire meno in Serie A.