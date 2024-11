Formiche.net - Cosa significa la visita ufficiale del Paraguay in Taiwan

Rubén Ramírez, ministro degli Affari esteri del, è sbarcato aper unadi quattro giorni. La missione diplomatica prevede un incontro con il presidente dell’isola, William Lai, e riunioni ufficiali con diversi rappresentanti del governo, tra cui il segretario generale del Consiglio Nazionale di Sicurezzaese, Joseph Wu. Con questo ultimo è prevista la firma di accordo bilaterale per il prolungamento dei visti.In dichiarazioni per la stampa locale, Ramírez ha detto che ilè “firme” nella sua posizione di sostegno a favore die ha la speranza che questo viaggio “fortifichi ancora di più i legami stretti di entrambi i Paesi”.Con un comunicato, il ministero degli Esteri diha spiegato che il rappresentante del governo è un firme difensore dell’amicizia tra, così come della partecipazione internazionale dell’isola e la pace e la stabilità nello stretto di: “Il nostro Paese continuerà a rafforzare lo scambio e la cooperazione con il governo diin tutti gli ambiti, creando il più grande benessere possibile per i popoli di entrambi i Paesi”.