Gaeta.it - Campo San Martino ospita la delegazione di Beslan per un incontro dedicato alla memoria e al dialogo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di oggi, il 28 novembre 2024,Sanha accolto unaproveniente da, città russa nota per la tragica strage del 2004 che ha colpito una scuola, causando la morte di 186 bambini. Questoha avuto lo scopo di onorare ladelle vittime e di promuovere uncostruttivo tra le due comunità, sottolineando l’importanza della solidarietà e della speranza nel contrasto al terrorismo eviolenza.Unsignificativo per ladelle vittimeL’evento si è concentrato sull’importanza dellae dell’empatia, elementi fondamentali per evitare che simili tragici eventi possano ripetersi. Ladi, guidata dal Sindaco Khariton Tatrov, ha portato con sé un messaggio di dolore e resilienza, rappresentato simbolicamente dalle due madri die da un ragazzo sopravvissutostrage.